Независимый кандидат Каис Саид побеждает во втором туре выборов президента Туниса

Согласно данным опросов на выходах с избирательных участков, он набирает более 75% голосов, передает агентство «Интерфакс». Его соперник, Набиль Каруи, чуть более 23%. Между тем Каруи еще в августе был арестован по обвинению в финансовых махинациях. Его отпустили лишь на днях. 61-летний эксперт по конституционному праву Саид считается консерватором. Досрочные выборы в Тунисе проходили в связи со смертью президента, 92-летнего Беджи Каида Эс-Себси.