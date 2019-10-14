Сирийские правительственные войска намерены препятствовать продвижению турецкой армии на севере республики

Как подтверждает государственное агентство страны САНА, армия выдвинулась на новые позиции. По словам представителей сирийских курдов, уже сегодня подразделения должны будут взять под свой контроль участок границы с Турцией в районе города Кобани. Накануне, по данным AFP, представители курдов и президента Башара Асада достигли договоренностей о совместных действиях. Это произошло спустя несколько дней после начала турецкой операции против курдов на севере Сирии.