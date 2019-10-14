Президент Израиля просит российские власти помиловать осужденную соотечественницу

На прошлой неделе судья Химкинского суда Павел Чередниченко приговорил Нааму Иссахар к 7,5 годам лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотиков. Израильтянку задержали в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она возвращалась домой из Индии. В ее багаже обнаружили наркотическое вещество. Ее адвокаты настаивали, что девушка не планировала провозить его в Россию, поскольку летела в Израиль. Как говорится в письме президента еврейского государства Реувена Ривлина, в случае с молодой девушкой суровый приговор будет иметь крайне разрушительное воздействие на ее жизнь. Он просит своего российского коллегу Владимира Путина вмешаться в эту историю.
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