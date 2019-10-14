Соединенные штаты собираются эвакуировать около тысячи своих военных из северной Сирии

Как сказал в эфире телеканала CBS министр обороны страны Марк Эспер, это связано с тем, что Турция намерена расширить территорию своей военной операции. Таким образом, по словам главы Пентагона, американские военнослужащие могут оказаться между противоборствующими сторонами. Такая ситуация, по мнению Эспера, была спровоцирована Анкарой. Точная дата вывода американских военных пока не называется.