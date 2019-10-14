Минздрав России признал увеличение смертности от отравлений алкоголем, передает агентство «Интерфакс»

В то же время в ведомстве настаивают на снижении смертности от причин, которые обусловлены употреблением спиртного. Так в министерстве прокомментировали данные Росстата о росте с начала года смертности из-за отравлений алкоголем на 14% до 6000 человек. Представители Минздрава добавили, что следует уточнить этот показатель, поскольку Росстат не учитывает медицинские свидетельства о смерти, которые выдавали после уточнения диагноза.