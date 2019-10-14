Интернет стал для террористов основным средством управления финансами, считает замсекретаря Совбеза России Юрий Коков

По его словам, сеть позволяет радикалам активно распространять идеологию, пополнять ряды и осуществлять хакерские атаки. В качестве источников финансирования, добавил Коков, террористы активно используют в том числе криптовалюты. В интервью «Российской газете» высокопоставленный член Совета безопасности сказал, что в этих условиях недопустимы дальнейшие разногласия между странами по вопросам, связанным с интернетом.