Интернет стал для террористов основным средством управления финансами, считает замсекретаря Совбеза России Юрий Коков

По его словам, сеть позволяет радикалам активно распространять идеологию, пополнять ряды и осуществлять хакерские атаки. В качестве источников финансирования, добавил Коков, террористы активно используют в том числе криптовалюты. В интервью «Российской газете» высокопоставленный член Совета безопасности сказал, что в этих условиях недопустимы дальнейшие разногласия между странами по вопросам, связанным с интернетом.
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