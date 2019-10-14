Мосгорсуд должен рассмотреть сегодня жалобу на приговор одному из фигурантов т.н. «московского дела»

Константин Котов получил четыре года колонии общего режима. Судья Тверского суда столицы Станислав Минин признал его виновным в неоднократном нарушении правил проведения массовых акций. Котов был задержан во время одного из несогласованных митингов в Москве. Сам он и его сторонники настаивают, что осужденный даже не успел принять участие в этой акции.