Мосгорсуд должен рассмотреть сегодня жалобу на приговор одному из фигурантов т.н. «московского дела»

Константин Котов получил четыре года колонии общего режима. Судья Тверского суда столицы Станислав Минин признал его виновным в неоднократном нарушении правил проведения массовых акций. Котов был задержан во время одного из несогласованных митингов в Москве. Сам он и его сторонники настаивают, что осужденный даже не успел принять участие в этой акции.
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Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…