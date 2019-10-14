Участок в историческом центре Екатеринбурга лидирует в опросе о месте для нового храма

Свыше 43% участников голосования, по предварительным данным, поддержали площадку на месте бывшего Приборостроительного завода, следует из экзит-полла Центра общественных инициатив. За этот участок ранее призывала голосовать и местная епархия. Всего проголосовали около ста тысяч человек. Местные власти решили провести опрос после того, как в мае горожане выступили против строительства храма святой Екатерины в сквере в центре города.
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