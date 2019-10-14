Сирийские курды договорились с властями республики о размещении верных Дамаску войск на границе с Турцией

По словам источника AFP, соглашение должно предотвратить дальнейшее наступление турецких частей на позиции курдов. Сами переговоры проходили на российской базе Хмеймим, рассказали агентству Reuters представители курдских «Сирийских демократических сил». Как передавало накануне вечером сирийское государственное агентство САНА, правительственная армия без боя преодолела курдские блокпосты в провинции Алеппо и двинулась на города Манбидж и Кобани. Военнослужащие должны будут занять их ко вторнику.