В столице Калмыкии прошел митинг против назначения мэром бывшего главы непризнанной ДНР

Жители Элисты негативно оценивают деятельно в Донбассе Дмитрия Трапезникова, сказал «Эху Москвы» местный журналист Бадма Бюрчиев. По оценке организаторов, на митинг пришло несколько тысяч человек. Акция была согласована.