Курды в Сирии заявили, что договорились с Москвой и Дамаском о защите от Турции

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу военного совета расположенного на границе с Турцией сирийского города Кобани. Вечером госагентство САНА передало, что правительственная армия Сирии идет навстречу военным Турции, которые проводят операцию против курдов.

Россия не будет ввязываться в конфликт с Турцией, сказал «Эху Москвы» военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр. Он отметил, что отношения с Турцией для России важнее, чем Сирия и курды.