Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор программисту Константину Котову

Его ранее осудили на четыре года по обвинению в неоднократном участии в несогласованных митингах. Вину Котов не признал.

Константин Котов активно участвовал в митингах и пикетах. Поддерживал независимых кандидатов в Мосгордуму, фигурантов уголовных дел «Нового величия» и «Сети», не раз требовал освободить украинцев, арестованных или осуждённых в России. Именно за активную позицию Котова отправили за решётку, убеждены его соратники. Его задержали 10 августа в районе Новой площади, когда некоторые участники митинга на Сахарова пришли к администрации президента. Котова, судя по записям с камер видеонаблюдения, схватили прямо на выходе из метро «Китай-город». Плакатов у него не было. Его обвинили в неоднократном нарушении правил публичных мероприятий. Вину активист не признал. Дело расследовали всего за 4 дня. Приговор 34-летнему программисту судья Тверского суда Станислав Минин вынес в начале сентября. Котов получил 4 года. Одиночные пикеты в его поддержку в Москве идут несколько недель. Вчера акции провели у главного здания МГУ и ФСБ, они завершились на Красной площади, где люди провели шествие с конституцией в руках. У памятника Жукову требовали также прекратить преследование фигурантов так называемого «московского дела».



В поддержку Константина Котова выступали известные актёры, юристы, представители других профессий. За прекращение уголовного преследования программиста также высказывалось более 180 священников.