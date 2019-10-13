Сборная России по футболу со счетом 5:0 разгромила команду Кипра

Подопечные Святослава Черчесова таким образом досрочно прошли отбор на чемпионат Европы 2020 года. Спортсменов поздравил в «Твиттере» премьер-министр Дмитрий Медведев. Главный тренер сборной заявил, что победа на чемпионате Европы по футболу является основной задачей для сборной России.