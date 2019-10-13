В опросе о месте для храма в Екатеринбурге лидирует площадка в центре города, поддержанная епархией

Об этом сообщает «Интерфакс». В опросе приняли участие почти сто тысяч человек, это 9% жителей. Глава города Александр Высокинский заявил, что цель, которую ставили власти, достигнута. Ранее храм хотели построить в Екатеринбурге на месте сквера, это вызвало массовые протесты. Провести опрос предложил президент Владимир Путин.