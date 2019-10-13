В Москве салютом на Поклонной горе отметили 75-летие освобождение Риги от фашистов

Ранее в МИДе Латвии назвали это неприемлемым шагом. В ведомстве заявили, что после разгрома нацистов страна была оккупирована Советским Союзом. Отмечать освобождение Риги – священное право и обязанность россиян, заявил на возложении венков в столице Латвии посол России в стране Евгений Лукьянов. Неделю спустя салютом в Москве будет отмечаться освобождение Белграда