Правящая в Польше партия Ярослава Качиньского «Закон и справедливость» (ЗиС) лидирует по числу голосов, полученных на состоявшихся в стране очередных парламентских выборах. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, распространенные в воскресенье Польским телевидением после закрытия избирательных участков.

По подсчетам социологов, ЗиС получила 43,6% голосов. Таким образом, партия власти завоевала 239 мандатов из 460, что позволит ей сохранить большинство в Сейме (нижней палате парламента).