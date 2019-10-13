В Москве на Красной площади прошла акция в поддержку осужденного активиста Константина Котова

Около 40 участников держали в руках Конституции, сообщил наш корреспондент. Полиция наблюдала за акцией, но не вмешивалась. Ранее сегодня во время пикетов, также посвященных Константину Котову, была задержана муниципальный депутат Надежда Жукова вместе с участницей группировки Serb, которая кричала «Свободу коалам», передает МБХ Медиа. Константин Котов был приговорен к 4 годам колонии по обвинению в неоднократных нарушениях на митингах.