В МГУ задержали студентов за попытку задать вопрос ректору о деле аспиранта Азата Мифтахова

Две девушки хотели узнать, почему Виктор Садовничий молчит о его аресте. Это произошло на дне открытых дверей.



Как передает издание МБХ Медиа, двух девушек и троих молодых людей силой вывели из зала и доставили в отделение полиции, а потом отпустили без составления административных протоколов.

Аспирант МГУ Азат Мифтахов находится под стражей с февраля по делу о поджоге офиса «Единой России».