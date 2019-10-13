Курды после переговоров на российской авиабазе «Хмеймим» заявили о соглашении с Дамаском против Турции

Сирийские войска будут размещены на позициях курдов, передает агентство «Франс пресс». О том, что стороны обсуждали соглашение при посредничестве России, сообщает агентство «Рейтер». Этим вечером сирийское государственное информагентство САНА передало, что Дамаск направил войска в регион, где Турция проводит военную операцию против курдов. Они были союзниками США в борьбе против боевиков-исламистов, но глава Пентагона Марк Эспер заявил, что у Вашингтона нет обязательств по защите курдов от союзника по НАТО. В интервью каналу Си-би-эс Экспер сказал, что курды попытаются заключить соглашение с Дамаском и Москвой.

Россия не будет ввязываться в конфликт с Турцией, сказал Эху военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр

Павел Фельгенгауэр отметил, что отношения с Турцией для России важнее, чем Сирия и курды.