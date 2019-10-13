В Париже участник акции в защиту окружающей среды залез на стеклянную пирамиду Лувра

Молодой человек забрался до середины пирамиды по одному из боковых ребер при помощи специального приспособления. После этого он закрепил зеленый флаг и спустился вниз, где его уже ждали полицейские, передает телеканал BFM. После беседы его отпустили, сообщает радиостанция «Франс энфо». Другие участники акции держали в руках транспарант с надписью «Чрезвычайное положение». По их мнению, так обстоят дела с экологией