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21:01, 13 октября 2019

Сын Байдена заявил, что выйдет из совета директоров инвестиционной компании ,которая заключала сделки с властями Китая

Сын Джо Байдена заявил, что до  конца октября выйдет из совета директоров инвестиционной компании ,которая заключала сделки с властями Китая. Хантер Байден пояснил, что принял такое решение, чтобы избежать конфликта интересов на фоне стартующей президентской кампании в  США, передает агентство Bloomberg. Он также пообещал, что если его отец выиграет выборы, то он не будет работать на компании, связанные с другими государствами.
Бывший вице-президент США Джо Байден считается основным соперником Дональда Трампа на выборах.



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