Сирия направила свои войска на север страны, где проводит военную операцию Турция

Госагентство САНА сообщило, что это сделано, чтобы остановить агрессию со стороны Анкары. Турция со среды проводит операцию против курдских формирований, которые были союзниками США в борьбе против боевиков-исламистов. Глава Пентагона Марк Эспер сегодня заявил, что США не обязывались защищать их, тем более от союзника по НАТО. При этом американский президент Дональд Трамп неоднократно грозил Турции санкциями из-за военных действий.