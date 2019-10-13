Сборная России по футболу разгромила команду Кипра со счетом 5:0 и досрочно прошла отбор на чемпионат Европы 2020

Сборная России по футболу разгромила команду Кипра со счетом 5:0 и досрочно прошла отбор на чемпиона Европы 2020 года. После восьми матчей сборная России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко За два тура до конца отборочного турнира россияне стали недосягаемыми для идущих третьими киприотов, в активе которых 10 очков.