Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел встречу с избирателями в бронежилете

Глава правительства стоял на сцене в окружении сотрудников службы безопасности в полной боевой выкладке, сообщает телеканал Си-би-си. Его источники говорят что спецслужбы располагали информацией о некой угрозе. Начало встречи в провинции Онтарио, на которую пришли две тысячи человек, было отложено на 5 часов. Супруга Трюдо Софи, которая также должна была выйти на сцену вместе с мужем, так на ней и не появилась. Выступление прошло без происшествий. Парламентские выборы в Канаде намечены на 21 октября.