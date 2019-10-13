В Минприроды заявили, что не ведут никаких переговоров с компаниями из Китая о передаче белух из «китовой тюрьмы»

Ранее коалиция «Свободу косаткам и белухам» ссылкой на источники сообщила, что в понедельник в ведомстве состоится совещание министра Дмитрия Кобылкина с представителями китайских компаний, заключивших ранее контракты на поставку морских млекопитающих из России. В министерстве это назвали фейком и дезинформацией и отметили, что выступают за освобождение животных , передает «Интерфакс». По подсчетам активистов, на сегодняшний день в Охотское море выпущено все 10 косаток и 26 белух из 87, остальные 60 белух остаются в вольерах в бухте Средняя. Речь идет о незаконно выловленных животных для продажи в Китай.