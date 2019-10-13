Тысячи жителей Элисты вышли на митинг против мэра города, которым стал бывший лидер самопровозглашенной ДНР

Заявка подавалась на триста человек, но, по оценке организаторов митинга, пришли более 2,5 тысяч, передает издание «Кавказ. Реалии». Полицейские в происходящее не вмешивались.

В конце сентября и.о. главы администрации столицы Калмыкии был назначен Дмитрий Трапезников, который не имеет никакого отношения к республике, а до этого возглавлял непризнанную ДНР.