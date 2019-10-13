Президент Израиля попросил Владимира Путина помиловать девушку, которая была приговорена к 7,5 годам колонии

По мнению Реувена Ривлина, осужденная совершила серьезную ошибку, однако приговор слишком суров. Копия письма опубликована в «Твиттере» президента Израиля. Гражданка этой страны Наама Иссахар была признана виновной в контрабанде наркотиков. Ее задержали полгода назад в транзитной зоне Шереметьево, где она делала пересадку с рейса из Дели на самолет в Телль-Авив.