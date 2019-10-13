Власти Сирии отправили войска на север страны, чтобы остановить военную операцию Турции

Об этом сообщает информагентство САНА. Россия обычно поддерживает с воздуха операции сирийских правительственных войск. Комментариев со стороны Минобороны России по этому поводу нет.

Турция начала в среду военную операцию на северо-востоке Сирии против курдов, несмотря на возражения СШа и стран ЕС.