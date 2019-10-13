Участника протестов в Гонконге подозревают в ударе ножом в шею полицейскому

Сотрудник МВД госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное. Как сообщает газета South China Morning Post, задержаны два человека. В Гонконге продолжаются очередные столкновения. Сообщается, что недовольные политиков властей забрасывают полицейские машины и отделения бутылками с зажигательной смесью. Массовые протесты начались еще в июне. Поводом стал законопроект о выдаче подозреваемых материковому Китаю.