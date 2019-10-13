Король Швеции лишил наследства и прав на трон пятерых своих внуков

Карл 16 Густав сделал это, чтобы сосредоточиться на подготовке будущего главы государства – кронпринцессы Виктории и ее детей. Об этом сказал в интервью радио «Коммерсант-FМ» представитель королевского дома маршал Фредерик Версель. Ранее шведская пресса писала о том, что содержание монаршей семьи с каждым годом растет.