Король Швеции лишил наследства и прав на трон пятерых своих внуков

Карл 16 Густав сделал это, чтобы сосредоточиться на подготовке будущего главы государства – кронпринцессы Виктории и ее детей. Об этом сказал в интервью радио «Коммерсант-FМ» представитель королевского дома маршал Фредерик Версель. Ранее шведская пресса писала о том, что содержание монаршей семьи с каждым годом растет.
2019-10-13T20:03:00+03:00
2019-10-13T20:03:25+03:00
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20:03, 13 октября 2019
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Возможно ли исключение России из ООН? Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей…