Задержанный под Томском предполагаемый маньяк оказался бывшим сотрудником уголовного розыска

Об этом пишет издание Znak.com со ссылкой на телеграм-канал Mash. 60-летний мужчина обвиняется в том, что насиловал женщин на протяжении 15-ти лет. Чтобы найти преступника, в городе Стрежевой с населением 40 тысяч человек, где живут преимущественно нефтяники, взяли слюну для ДНК-тестов у каждого мужчины.