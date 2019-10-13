В Екатеринбурге прошел опрос о месте строительства храма Святой Екатерины

В нем приняли участие почти 100 тысяч человек. По предварительным данным, лидирует участок бывшего приборостроительного завода в историческом центре города, передает ТАСС. За это место проголосовали более 43%. Изначально собор планировали построить в сквере в центре Екатеринбурга, но местные жители выступили против, в городе были массовые протесты.
2019-10-13T20:02:00+03:00
2019-10-13T20:02:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 13 октября 2019
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