В Екатеринбурге прошел опрос о месте строительства храма Святой Екатерины

В нем приняли участие почти 100 тысяч человек. По предварительным данным, лидирует участок бывшего приборостроительного завода в историческом центре города, передает ТАСС. За это место проголосовали более 43%. Изначально собор планировали построить в сквере в центре Екатеринбурга, но местные жители выступили против, в городе были массовые протесты.