Американская газета New York Times обвинила Россию в авиударах по больницам в Сирии

Издание утверждает, что 5 и 6 мая в провинции Идлиб российская авиация разбомбила четыре госпиталя. В одном из них проводилось в среднем по 500 операций в месяц. Газета ссылается на записи переговоров российских летчиков и отчеты наблюдателей. Комментариев со стороны Минобороны по поводу публикации пока нет.
2019-10-13T19:37:00+03:00
2019-10-13T19:38:04+03:00
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19:37, 13 октября 2019
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