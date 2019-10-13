Американская газета New York Times обвинила Россию в авиударах по больницам в Сирии

Издание утверждает, что 5 и 6 мая в провинции Идлиб российская авиация разбомбила четыре госпиталя. В одном из них проводилось в среднем по 500 операций в месяц. Газета ссылается на записи переговоров российских летчиков и отчеты наблюдателей. Комментариев со стороны Минобороны по поводу публикации пока нет.