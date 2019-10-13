Три иностранных журналиста погибли в результате авиаудара Турции на севере Сирии

Всего, по данным канала «Аль-Маядин», были убиты более 11 гражданских лиц, около ста человек были ранены. Колонна, которая попала под обстрел с воздуха, передвигалась от сирийского приграничного города Камышлы к городу Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. Сообщается, что в автобусе находились несколько английских и французских корреспондентов, а также репортеры местных СМИ. Гражданство погибших пока не называется. Прекратить военную операцию против курдов на севере Сирии Турцию призывали США и ряд стран Европы. Курды были союзниками США в борьбе против террористической группировки «Исламское государство»* (запрещено на территории РФ), которая в России запрещена. Американских военных вывели из зоны операции.