В Элисте прошел митинг против и.о. главы администрации города Трапезникова, где собралось около 4 тысяч человек

Сегодня в Элисте прошел согласованный митинг против и.о. главы администрации города Дмитрия Трапезникова, где собралось около 4 тысяч человек. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из участников митинга, председатель регионального отделения партии «Яблоко» Батыр Боромангнаев.

«Сегодня прошел согласованный митинг с участием примерно около 4000 человек против назначения Трапезникова (и.о. главы администрации города) и его присутствия в Элисте», — сказал он.

На митинге, по словам Б.Боромангнаева, была принята резолюция с требованием к главе республики и депутатам Народного хурала отправить Трапезникова в отставку и изменить нормативные акты, а также вернуть прямые выборы главы города.

Политик отметил, что акции протеста начались еще в сентябре, они проходили в виде народных сходах, молебнах, пикетах. Это большая акция, которая, по его мнению, является по факту бессрочной, и будет иметь продолжение.

26 сентября исполняющим обязанности главы администрации Элисты был назначен выходец из так называемой Донецкой Народной Республики Дмитрий Трапезников. Трапезников не имеет никакого отношения к Калмыкии, а его деятельность в Донбассе многими воспринимается крайне негативно.