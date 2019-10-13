Бывшему губернатору Челябинской области Борису Дубровскому не предъявляли обвинений в хищении 20 миллиардов рублей

Об этом его адвокат Рустам Курмаев сказал «Ведомостям». Юрист подчеркнул, что экс-чиновник не скрывается в Швейцарии, как об этом сообщали СМИ, и на прошлой неделе был в Москве. Курмаев отметил, что адвокат Игорь Трунов, который заявил о возбуждении уголовного дела против Бориса Дубровского, не является его защитником, а работает с другим бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем. Курмаев добавил, что Юревич скрывается в Лондоне.
2019-10-13T19:03:00+03:00
2019-10-13T19:11:03+03:00
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19:03, 13 октября 2019
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