Бывшему губернатору Челябинской области Борису Дубровскому не предъявляли обвинений в хищении 20 миллиардов рублей

Об этом его адвокат Рустам Курмаев сказал «Ведомостям». Юрист подчеркнул, что экс-чиновник не скрывается в Швейцарии, как об этом сообщали СМИ, и на прошлой неделе был в Москве. Курмаев отметил, что адвокат Игорь Трунов, который заявил о возбуждении уголовного дела против Бориса Дубровского, не является его защитником, а работает с другим бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем. Курмаев добавил, что Юревич скрывается в Лондоне.