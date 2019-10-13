В столице Калмыкии прошел митинг с требованием отставки мэра города, который был главой непризнанной ДНР

Дмитрий Трапезников не имеет никакого отношения к республике, а его деятельность в Донбассе воспринимается многими крайне негативно, сказал Эху местный журналист Бадма Бюрчиев

По данным организаторов, на митинг пришли более 2,5 тысяч человек. Задержаний не было.