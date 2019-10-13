В Ростове-на-Дону пикеты с требованием освободить осужденных после протестной акции студентов Мордасова и Сидорова

В Ростове-на-Дону прошли пикеты с требованием освободить осужденных после протестной акции студентов Владислава Мордасова и Яна Сидорова. Люди стояли с плакатами, на которых было написано о том, что молодые люди получили шесть лет тюрьмы за мирную акцию, и что их дело полностью сфальсифицировано. Как передает издание «Кавказский узел», в пикетах участвовало около пятидесяти человек.

Владислав Мордасов и Ян Сидоров в начале октября были признаны виновными в подготовке к организации массовых беспорядков.