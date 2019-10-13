Задержанный под Томском предполагаемый маньяк оказался бывшим сотрудником уголовного розыска

Об этом пишет издание Znak.com со ссылкой на телеграм-канал Mash. 60-летний мужчина обвиняется в том, что насиловал женщин на протяжении 15-ти лет. Чтобы найти преступника, в городе Стрежевой с населением 40 тысяч человек, где живут преимущественно нефтяники, взяли слюну для ДНК-тестов у каждого мужчины.
2019-10-13T18:30:00+03:00
2019-10-13T18:34:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:30, 13 октября 2019
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