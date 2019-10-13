Дональд Трамп объявил, что работает вместе с Конгрессом над введением жестких санкций против Турции

Президент США утверждает, что Анкара просит этого не делать. Об этом Трамп написал в своем Твиттере. В свою очередь, министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что Америка готова вести ограничительные меры против Турции моментально, и что они могут уничтожить экономику страны.

Накануне Трамп пригрозил Турции санкциями, если Анкара нарушит взятые на себя обязательства защищать христиан в Сирии. Турция проводит на севере соседней страны военную операцию.