Членов инициативной группы МГУ отпустили из отделения полиции после задержания на дне открытых дверей университета

Они задавали ректору вопросы об арестованном аспиранте Азате Мифхатове.

Активисты движения «Бессрочный протест» и «Инициативная группа МГУ прервали речь главы ВУЗа. Они пытались узнать, почему Виктор Садовничий не комментирует ситуацию вокруг арестованного аспиранта Азата Мифтахова.

Также активисты намеревались развернуть в аудитории баннер в поддержку Мифтахова, но охранники с полицейскими не позволили это сделать, — пишет у себя в телеграмм-канале активистка Ольга Мисик. Пока участников акции выводили из зала, Садовничий сказал, что вообще не понял о чем идет речь. Это видно на записи, которую опубликовал телеграмм-канал «Протестный МГУ».

Всего в отделение полиции отвезли пятерых человек. Их продержали там менее часа и отпустили без оформления протокола, — пишет сайт «МБХ Медиа».

Аспиранта Московского Университета Азата Мифтахова задержали зимой. Сначала его подозревали в изготовлении взрывного устройства, а затем обвинили в поджоге одного из столичных офисов «Единой России» в январе 2018 года.

Сам арестованный рассказывал, что следователи его били и пытали с помощью шуруповёрта. Наличие у Мифтахова травм фиксировали члены Общественной наблюдательной комиссии.

Весной правозащитный центр «Мемориал» признал Азата Мифтахова политическим заключенным.