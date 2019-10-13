В Москве сегодня торжественно отметят 75-летие освобождения Риги от нацистской Германии

Против этого выступают латвийские власти. Между тем посол России в балтийской республике считает, что отмечать дату необходимо.

С Поклонной горы москвичей и гостей столицы городские власти собираются удивлять новым салютом. Его проведут с размахом. Около двух тысяч залпов дадут самоходные пусковые салютные установки, в небо выпустят больше полусотни видов фейерверков, звуковое сопровождение обеспечат пушки времен Великой Отечественной войны. Салют посвящён 75-тилетию по случаю освобождению от нацистов Риги. Меньше месяца назад Москва салютовала аналогичной операции в Таллине, а ещё раньше Вильнюсе. МИД Латвии недоволен предстоящим салютом в Москве и называет это недружественным шагом. Рига, безусловно, приветствует разгром фашизма, но для Латвии вхождение Красной Армии означало возобновление советской оккупации, отметили в министерстве. Российский посол в Латвии Евгений Лукьянов с этим не согласен. Он полагает, что салют в Москве устраивать необходимо, чтобы сохранить память о Второй мировой войне. Лукьянов назвал это на торжествах в Риге священным правом и обязанностью.

Цветы к памятнику воинам-Освободителям в Риге сегодня возложили около полутора сотен человек. Это были сотрудники посольств России и Белоруссии, активисты и жители города, в основном люди пожилого возраста. Некоторые пришли с фотографиями ветеранов войны, у отдельных людей одежда напоминала военную форму, отмечает портал delfi.

Власти Литвы и Эстонии ранее также осудили салюты, устроенные Москвой в дни 75-летия освобождения Вильнюса и Таллина от нацистов.