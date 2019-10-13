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17:34, 13 октября 2019

Сборная Японии по регби впервые вышла в плей-офф Кубка мира

В заключительном матче группового этапа хозяева турнира победили команду Шотландии со счетом 28:21. Свой следующий матч японцы сыграют с командой ЮАР. Сборная России не смогла выбиться в следующую стадию турнира –все четыре матча наши спортсмены проиграли. Соревнования проходят в 12-ти японских городах. Финал состоится 2 ноября в Иокогаме.



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