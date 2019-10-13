Сын Байдена заявил, что выйдет из совета директоров инвестиционной компании ,которая заключала сделки с властями Китая

Сын Джо Байдена заявил, что до конца октября выйдет из совета директоров инвестиционной компании ,которая заключала сделки с властями Китая. Хантер Байден пояснил, что принял такое решение, чтобы избежать конфликта интересов на фоне стартующей президентской кампании в США, передает агентство Bloomberg. Он также пообещал, что если его отец выиграет выборы, то он не будет работать на компании, связанные с другими государствами.

Бывший вице-президент США Джо Байден считается основным соперником Дональда Трампа на выборах.