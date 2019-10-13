На Красную площадь вышли несколько десятков человек с Конституциями в руках

Это участники акции в поддержку осужденного по так называемой «дадинской статье» активиста Константина Котова. Он получил четыре года колонии по обвинению в неоднократных нарушениях на митингах. Как сообщает с места события наш корреспондент, полиция в проведение акции не вмешивается.