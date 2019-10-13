Саудовская Аравия отрицает свою причастность к атаке на иранский танкер

Глава МИДа королевства Адель аль-Джубейр сказал, что власти страны не действуют таким образом. На днях стало известно, что на иранском танкере в Красном море произошло два взрыва. В результате, по некоторым данным, была утечка нефти.

Ранее Саудовская Аравия возложила на Иран ответственность за атаки в сентябре на нефтяные объекты.