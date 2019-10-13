Никита Нагорный и Артур Далалоян сделали второй дубль на Чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте

Они завоевали золото и серебро в опорном прыжке.

Нагорный стал чемпионом мира в опорном прыжке, а Далалоян – серебряным призером в этом виде программы. На третьем месте оказался Игорь Радивилов из Украины. Несколько дней назад в самом престижном виде — индивидуальном многоборье они расположились на пьедестале точно также – Далалоян вслед за Нагорным. Год назад эту дисциплину, кстати, выиграл Далалоян. Это была первая российская победа в многоборье за много лет. Никита пока главный герой чемпионата. Это уже третья его золотая медаль. Первым было командное золото, а затем еще две награды высшей пробы. У Далалояна – тоже три медали – золото и два серебра. Свою победу Никита посвятил жене – гимнастке Дарье Спиридоновой, которая накануне финишировала шестой в соревнованиях на брусьях.

Я решил вместо нее выйти и вот такую медальку для нее завоевать – сказал Нагорный.