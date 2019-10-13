Власти Израиля просят президента Владимира Путина помиловать Нааму Исаххар

25-летнюю девушку в России в пятницу обвинили в контрабанде наркотиков и отправили в колонию на семь с половиной лет.

Отпустить израильтянку на свободу главу российского государства его коллега Реувен Ривлин. Девушка совершила серьёзную ошибку и частично призналась в преступлении. Суровый приговор может сломать ей жизнь, отметил в письме к Владимиру Путину президент Израиля. Ривлин призвал коллегу вмешаться лично и даровать Нааме Исаххар цитата «экстраординарное прощение». Задержали её полгода назад в столичном аэропорту Шереметьево перед вылетом в Израиль. Туда она направлялась рейсом из Дели с пересадкой в Москве. В рюкзаке девушки нашли почти 10 граммов гашиша. Исаххар признала вину в хранении наркотиков, но отрицает контрабанду. Химкинский городской суд позавчера дал ей 7,5 лет колонии. Защита упирает на то, что израильтянку задержали в транзитной зоне перед посадкой на самолёт в Тель-Авив. Прокуратура настаивает на том, что наркотики пересекли российскую воздушную границу. В поддержку Исаххар израильские пользователи соцсетей развернули масштабную кампанию. Звучат призывы бойкотировать туризм в Россию.

В Кремле на просьбу президента Израиля пока не реагировали.