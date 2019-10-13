Россия готова к повторению «холодной войны» из-за увеличения активности НАТО

Как в интервью RT Arabic, Sky News и AI Arabia рассказал Владимир Путин, наша страна уже обладает уникальными видами вооружений.
Путин добавил, что теперь Россия имеет возможность спокойно оценивать перспективы и не работать в условиях спешки.
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Как в интервью RT Arabic, Sky News и AI Arabia рассказал Владимир Путин, наша страна уже обладает уникальными видами вооружений.
Путин добавил, что теперь Россия имеет возможность спокойно оценивать перспективы и не работать в условиях спешки.
Возможно ли исключение России из ООН? Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей…
Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…