Глава Пентагона полагает, что Турция намерена расширить наступление в Сирии дальше на юг и на запад

Марк Эспер заявил, что в этой связи США выводит дополнительно тысячу своих военнослужащих с севера страны, — сообщают американские СМИ. Тем временем, немецкий канцлер Ангела Меркель призвала президента Турции прекратить военную операцию в Сирии.